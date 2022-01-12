В немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
Для попадания в тройку призерок было необходимо не только закрывать все 10 мишеней, но и показать хорошую скорость на лыжне. Лучше всего удалось совместить эти два компонента шведке Эльвире Эберг, которая выиграла гонку.
Лидер общего зачета Кубка мира Марте Ройселанд в этот раз стала второй, а итальянка Доротея Вирер сумела подняться на третью ступень пьедестала почета, оставив четвертой белоруску Динару Алимбекову. Последняя уже шестой раз в сезоне осталась с "деревянной медалью".
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия, Спринт, женщины, 7,5 км
1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 19:45,2
2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6
3. Доротея Вирер (0+0) +29,7
...
37. Юлия Джима (1+0) +1:45,8
41. Ирина Петренко (0+0) +1:56,5
47. Валя Семеренко (1+0) +2:03,9
82. Дарья Блашко (1+0) +2:59,0
88. Анастасия Меркушина (1+1) +3:09,4
Только одна украинка смогла забежать в зачетную зону. Это Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 37 место.
Читайте такжеКубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки шестого этапаИрина Петренко и Валя Семеренко квалифицировались в персьют, а Дарья Блашко и Анастасия Меркушина не попали даже в топ-80.
Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (461 очко) и Эмильен Жаклен (449). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (425).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (591 очков), шведка Эльвира Эберг (509) и белоруска Динара Алимбекова (461).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (111 очков и 32-е место) и у Юлии Джимы (130 очков и 30-я позиция).