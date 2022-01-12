Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг.

В немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Для попадания в тройку призерок было необходимо не только закрывать все 10 мишеней, но и показать хорошую скорость на лыжне. Лучше всего удалось совместить эти два компонента шведке Эльвире Эберг, которая выиграла гонку.

Лидер общего зачета Кубка мира Марте Ройселанд в этот раз стала второй, а итальянка Доротея Вирер сумела подняться на третью ступень пьедестала почета, оставив четвертой белоруску Динару Алимбекову. Последняя уже шестой раз в сезоне осталась с "деревянной медалью".

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия, Спринт, женщины, 7,5 км

1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 19:45,2

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6

3. Доротея Вирер (0+0) +29,7

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37. Юлия Джима (1+0) +1:45,8

41. Ирина Петренко (0+0) +1:56,5

47. Валя Семеренко (1+0) +2:03,9

82. Дарья Блашко (1+0) +2:59,0

88. Анастасия Меркушина (1+1) +3:09,4

Только одна украинка смогла забежать в зачетную зону. Это Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 37 место.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки шестого этапаИрина Петренко и Валя Семеренко квалифицировались в персьют, а Дарья Блашко и Анастасия Меркушина не попали даже в топ-80.

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