Гонка Кубка мира / фото REUTERS

В немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Для попадания в тройку призерок было необходимо не только закрывать все 10 мишеней, но и показать хорошую скорость на лыжне. Лучше всего удалось совместить эти два компонента шведке Эльвире Эберг, которая выиграла гонку.

Лидер общего зачета Кубка мира Марте Ройселанд в этот раз стала второй, а итальянка Доротея Вирер сумела подняться на третью ступень пьедестала почета, оставив четвертой белоруску Динару Алимбекову. Последняя уже шестой раз в сезоне осталась с "деревянной медалью".

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия, Спринт, женщины, 7,5 км

1.  Эльвира Карин Эберг (0+0)  19:45,2

2.  Марте Олсбю Ройселанд (0+0)  +21,6

3.  Доротея Вирер (0+0)  +29,7

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37.  Юлия Джима (1+0)  +1:45,8

41.  Ирина Петренко (0+0)  +1:56,5

47.  Валя Семеренко (1+0)  +2:03,9

82.  Дарья Блашко (1+0)  +2:59,0

88.  Анастасия Меркушина (1+1)  +3:09,4

Только одна украинка смогла забежать в зачетную зону. Это Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 37 место.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки шестого этапаИрина Петренко и Валя Семеренко квалифицировались в персьют, а Дарья Блашко и Анастасия Меркушина не попали даже в топ-80.

Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона

  • В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (461 очко) и Эмильен Жаклен (449). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (425).
  • У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (591 очков), шведка Эльвира Эберг (509) и белоруска Динара Алимбекова (461).
  • У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (111 очков и 32-е место) и у Юлии Джимы (130 очков и 30-я позиция).