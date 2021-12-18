Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Анси

Украинцы не попали даже в топ-50.

18 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Украину в гонке представляли лишь Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Первый допустил два промаха в стрельбе и финишировал на 51-м месте. Тарас с пятью ошибками занял предпоследнюю позицию. Триумфатором стал француз Кентен Фийон-Майе. Мужская гонка преследования. Результаты 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.58,3 (0+0+0+0) 2. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.1 (0+1+1+0) 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16.2 (0+0+0+0) 51. Артем Тищенко (Украина) – 4.43,4 (0+0+1+1) 59. Тарас Лесюк (Украина) – 6.52,5 (0+0+3+2) Кубок мира по биатлону: четвертый этап Четвертый этап КМ проходит с 16 по 19 декабря: где и когда смотреть гонки.

В женском спринте лучшей среди украинок стала Елена Билосюк: результаты гонки.

В мужском спринте украинцы тотально провалились.

В женской гонке преследования от Украины лучшей стала Дарья Блашко. Автор: Артем Будрин

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