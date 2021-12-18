18 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.
Украину в гонке представляли лишь Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Первый допустил два промаха в стрельбе и финишировал на 51-м месте. Тарас с пятью ошибками занял предпоследнюю позицию.
Триумфатором стал француз Кентен Фийон-Майе.
Мужская гонка преследования. Результаты
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.58,3 (0+0+0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.1 (0+1+1+0)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16.2 (0+0+0+0)
51. Артем Тищенко (Украина) – 4.43,4 (0+0+1+1)
59. Тарас Лесюк (Украина) – 6.52,5 (0+0+3+2)
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
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