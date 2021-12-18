Кентен Фийон-Майе победил в гонке / фото REUTERS

18 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования.

Украину в гонке представляли лишь Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Первый допустил два промаха в стрельбе и финишировал на 51-м месте. Тарас с пятью ошибками занял предпоследнюю позицию.

Триумфатором стал француз Кентен Фийон-Майе.

Мужская гонка преследования. Результаты

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.58,3 (0+0+0+0) 

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.1 (0+1+1+0) 

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16.2 (0+0+0+0)

51. Артем Тищенко (Украина) – 4.43,4 (0+0+1+1) 

59. Тарас Лесюк (Украина) – 6.52,5 (0+0+3+2) 

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

Автор: Артем Будрин