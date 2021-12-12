Третий этап завершился двумя гонками.

12 декабря состоялись заключительные гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону - мужская эстафета, а также женская гонка преследования.

В мужской эстафете украинская сборная (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко) смогла финишировать на седьмой позиции.

В женской гонке преследования лучший результат у Украины показала Елена Билосюк, которая сумела закрыть все мишени и финишировать 13-й.

Мужская эстафета. Результаты

1. Норвегия - 1.14.34,8 (0+5)

2. Франция - 21.2 (0+8)

3. Россия - 47.3 (1+9)

7. Украина - 2.32,5 (0+8)

Женская гонка преследования. Результаты

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) - 30.04,1 (0+0+1+0)

2. Анна Сола (Беларусь) - 4,1 (0+0+2+1)

3. Эльвира Оберг (Швеция) - 23,3 (1+0+0+0)

13. Елена Билосюк (Украина) - 1.36,8 (0+0+0+0)

49. Юлия Джима (Украина) - 4.09,6 (3+0+2+2)

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Кубок мира по биатлону: третий этап

Третий этап КМ прошел с 10 по 12 декабря.

В мужском спринте два украинца попали в топ-20. В женском спринте одна украинка попала в топ-20.

В гонке преследования украинцы выступили не лучшим образом - наивысшую позицию занял Дмитрий Пидручный (16-й).

В эстафетной гонке украинки финишировали на пятой позиции.

Автор: Антон Дударь