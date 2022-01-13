Четыре украинца попали в топ-30 по итогам гонки.

13 января в немецком Рупольдинге прошел мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.

По итогам гонки Пидручный финишировал седьмым! А победителем стал француз Кентен Фийон-Майе.

Результаты гонки

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 23.23,7 (0-0)

2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,2 (0-0)

3. Антон Смольский (Беларусь) – 32,1 (0-1)

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 47,1 (0-1)

17. Богдан Цымбал (Украина) – 1.01,8 (0-1)

22. Артем Прима (Украина) – 1.06,9 (0-1)

26. Антон Дудченко (Украина) - 1.15,1 (0-1)

90. Артем Тищенко (Украина) – 2.36,7 (0-2)

Кубок мира по биатлону 2021-2022: шестой этап