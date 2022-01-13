13 января в немецком Рупольдинге прошел мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону.
Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.
По итогам гонки Пидручный финишировал седьмым! А победителем стал француз Кентен Фийон-Майе.
Результаты гонки
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 23.23,7 (0-0)
2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,2 (0-0)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 32,1 (0-1)
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 47,1 (0-1)
17. Богдан Цымбал (Украина) – 1.01,8 (0-1)
22. Артем Прима (Украина) – 1.06,9 (0-1)
26. Антон Дудченко (Украина) - 1.15,1 (0-1)
90. Артем Тищенко (Украина) – 2.36,7 (0-2)
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