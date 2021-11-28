Дмитрий Пидручный стал лучшим среди украинцев / фото biathlon.com.ua

28 ноября в шведском Эстерсунде прошел мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко.

По итогам гонки Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко смогли попасть в топ-25.

А победителем стал швед Себастьян Самуэльссон.

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Результаты гонки

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.33.5 (0-0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +11.8 (0-0)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) +12.2 (0-0)

21. Дмитирий Пидручный (Украина) (0-0) +1.19.8

24. Антон Дудченко (Украина) (0-1) +1.21.0

52. Богдан Цымбал (Украина) (1-0) +2.04.9

88. Андрей Доценко (Украина) (1-0) +3.00.1

106. Денис Насыко (Украина) (2-2) +3.30.0

Кубок мира по биатлону 2021-2022: первый этап

  • Первый этап Кубка мира по биатлону прошел шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.
  • Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляли Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляли Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.
  • Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат в индивидуальной гонке для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.
  • Также 28 ноября состоялась мужская индивидуальная гонка: результаты.
  • В женском спринте украинки выступили неудачно.

Автор: Антон Дударь