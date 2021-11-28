Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Эстерсунде

Два украинца попали в топ-25 по итогам гонки.

28 ноября в шведском Эстерсунде прошел мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко. По итогам гонки Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко смогли попасть в топ-25. А победителем стал швед Себастьян Самуэльссон. Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки в Эстерсунде Результаты гонки 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.33.5 (0-0) 2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +11.8 (0-0) 3. Йоханнес Бо (Норвегия) +12.2 (0-0) 21. Дмитирий Пидручный (Украина) (0-0) +1.19.8 24. Антон Дудченко (Украина) (0-1) +1.21.0 52. Богдан Цымбал (Украина) (1-0) +2.04.9 88. Андрей Доценко (Украина) (1-0) +3.00.1 106. Денис Насыко (Украина) (2-2) +3.30.0 Кубок мира по биатлону 2021-2022: первый этап Первый этап Кубка мира по биатлону прошел шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляли Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляли Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.

Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат в индивидуальной гонке для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.

Также 28 ноября состоялась мужская индивидуальная гонка: результаты.

В женском спринте украинки выступили неудачно. Автор: Антон Дударь

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