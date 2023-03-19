В норвежском Хольменколлене состоялась заключительная мужская гонка Кубка мира.

В воскресенье, 19 марта, в норвежском Хольменколлене прошел мужской масс-старт в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем заключительной мужской гонки сезона стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе, одержавший рекордную 19-ю победу в сезоне.

Второе место занял представитель Швейцарии Никлас Хартвег. Третьим финишировал норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен.

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Украинские биатлонисты не приняли участия в последней гонке сезона, поскольку не выполнили условия квалификации.

Кубок мира по биатлону. Результаты мужского масс-старта в Холменколлене

Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) 38:51.9

Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+0) +26.2

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +35.2

Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1+0+0) +36.8

Стурла Лейгред (Норвегия, 0+1+0+0) +40.0

Добавим, что биатлонный сезон-2022/23 закроется женским масс-стартом на этапе в Холменколлене. Гонка состоится 19 марта в 16:10 по киевскому времени. Эта гонка также пройдет без представителей Украины.

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