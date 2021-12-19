Четвертый этап Кубка мира подошел к завершению.

19 декабря во французском Анси состоялись две заключительные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

В женском масс-старте Украину представляли Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима.

Украинки выступили неудачно, финишировав в заключительной пятерке. Билосюк стала последней, а Блашко и Джима показали худший результат по времени лыжного хода.

Джима и Блашко попали в масс-старт из-за массового отказа других биатлонисток участвовать в гонке.

Кубок мира в Анси. Результаты женского масс-старта

1. Эльвира Оберг (Швеция) - 35.21,7 (1+1+0+0)

2. Жюлия Симон (Франция) - 10,7 (0+0+1+1)

3. Кристина Резцова (Россия) - 12,1 (0+0+1+1)

26. Дарья Блашко (Украина) - 3.22,5 (1+1+1+1)

28. Юлия Джима (Украина) - 4.05,8 (0+2+0+5)

30. Елена Билосюк (Украина) - 5.12,6 (2+0+1+1)

В мужском масс-старте украинцы не выступали. Напомним, что этот этап пропускает основной состав мужской сборной.

Кубок мира в Анси. Результаты мужского масс-старта

1. Эмильен Жаклен (Франция) - 35.54,8 (0-0-1-0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 3.5 (1-1-0-0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 10.3 (0-0-1-0)

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Кубок мира по биатлону: четвертый этап

Четвертый этап КМ проходил с 16 по 19 декабря.

В женском спринте лучшей среди украинок стала Елена Билосюк: результаты гонки.

В мужском спринте украинцы тотально провалились.

В женской гонке преследования от Украины лучшей стала Дарья Блашко.

В мужской гонке преследования представители Украины не попали в топ-50.

Автор: Антон Дударь