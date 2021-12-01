Второй этап Кубка мира вновь состоится в шведском Эстерсунде.

С 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде состоится второй этап Кубка мира по биатлону 2021-2022.

В рамках этого этапа пройдет шесть гонок.

Расписание второго этапа

2 декабря

14.45. Спринт, 7,5 км, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

17.30. Спринт, 10 км, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

4 декабря

14.00. Гонка преследования, 10 км, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

16.10. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

5 декабря

13.35. Эстафета, 4х6 км, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

16.15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

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После первого этапа в общем зачете у мужчин лидируют Йоханнес Бе и Симон Детье - у них обоих по 88 очков. Замыкает тройку лучших Тарьей Бе (83).

У женщин в общем зачете первое место делят чешка Маркета Давидова и белоруска Динара Алимбекова - у них по 86 очков. Третью позицию занимает норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (79 очков).

У Украины лучший результат в общем зачете у Валентины Семеренко и Антона Дудченко, которые занимают 32-е и 22-е места соответственно.

Автор: Артем Будрин