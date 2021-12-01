С 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде состоится второй этап Кубка мира по биатлону 2021-2022.
В рамках этого этапа пройдет шесть гонок.
Расписание второго этапа
2 декабря
14.45. Спринт, 7,5 км, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
17.30. Спринт, 10 км, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
4 декабря
14.00. Гонка преследования, 10 км, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
16.10. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
5 декабря
13.35. Эстафета, 4х6 км, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
16.15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
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Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- После первого этапа в общем зачете у мужчин лидируют Йоханнес Бе и Симон Детье - у них обоих по 88 очков. Замыкает тройку лучших Тарьей Бе (83).
- У женщин в общем зачете первое место делят чешка Маркета Давидова и белоруска Динара Алимбекова - у них по 86 очков. Третью позицию занимает норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (79 очков).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Валентины Семеренко и Антона Дудченко, которые занимают 32-е и 22-е места соответственно.