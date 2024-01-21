Марта Костюк впервые в профессиональной карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open.

В ночь на 21 января Марта Костюк разгромила россиянку Марию Тимофееву и вышла в 1/4 финала Australian Open-2024.

После матча украинская теннисистка прокомментировала свой успех. Она отметила, что ей очень тяжело давались предыдущие игры, но в поединке против Тимофеевой она наконец-то смогла сыграть с той агрессией, которой она хотела.

"Отлично, что у меня получился такой матч, будет больше времени, чтобы все переварить. Это был хороший матч для меня, я очень рада, что наконец-то играю так агрессивно, как хочу. Очень непросто было в предыдущих играх и сейчас я очень рада, что сыграю в четвертьфинале.

Концентрация во время перерыва на дождь - думаю, это вопрос практики. Мы много работали над этим с моей командой, и я очень рада видеть, что это приносит успех. Это никогда не бывает просто - ты готовишься к матчу два дня, потом выходишь на корт, ведешь 2:0 и вдруг начинается дождь и ты начинаешь бояться, что можешь потерять этот импульс. В тот момент я не знала чего ждать, мне хотелось просто выйти на корт и бороться, чтобы поскорее завершить поединок.

С Коко Гауфф, думаю, будет отличный матч. Он точно не будет легким, и мне нужно быть настолько агрессивной, насколько я могу. Это уже топ-5, и я надеюсь показать хорошее шоу и хороший бой.

Я люблю этот турнир. Это мой любимый турнир, мои любимые болельщики, мои любимые украинские болельщики. И я очень рада возвращаться сюда каждый год. У меня были и непростые годы здесь, но я сохранила в своем сердце любовь к этому месту. И наконец, приятно оказаться в четвертьфинале", - сказала Марта Костюк на пресс-конференции.

Напомним, Марта Костюк в двух сетах победила Марию Тимофееву (6:2 6:1).

Украинка впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема.

В четвертьфинале Australian Open-2024 Марта Костюк сыграет с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США. Встреча запланирована на 23 января.

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