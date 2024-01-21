В 1/4 финала Australian Open Марта Костюк сыграет против американки Коко Гауф.

В ночь на 21 января состоялся поединок 1/8 финала турнира серии Большого шлема Australian Open-2024, в котором Марта Костюк встречалась с Марией Тимофеевой.

Матч завершился разгромной победой украинской теннисистки.

Поединок Костюк и Тимофеевой продлился 1 час и 16 минут. Украинка выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных, и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) - Мария Тимофеева - 6:2, 6:1

Это была первая личная встреча Костюк и Тимофеевой.

В 21-летнем возрасте Костюк стала самой молодой теннисисткой в истории украинского тенниса, которой удалось пробиться в 1/4 финала Australian Open. Также Марта стала второй самой молодой спортсменкой среди украинок на всех турнирах серии Большого шлема, после Свитолиной на Ролан Гаррос-2015.

В 1/4 финала Марта Костюк сыграет с четвертой ракеткой мира американской Кори Гауфф, которая ранее разгромила Магдалену Френх из Польши (6:1, 6:2).