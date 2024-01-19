Марта Костюк впервые в своей карьере вышла в 1/8 финале Открытого чемпионата Австралии.

В пятницу, 18 января, состоялся поединок 1/16 финала турнира серии Большого шлема Australian Open-2024, в котором Марта Костюк играла против Элины Аванесян.

Украинская теннисистка в трех сетах победила россиянку и вышла в 1/8 финала.

Поединок Костюк и Аванесян продлился 2 часа и 33 минуты. Украинка сделала шесть подач навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 7 из 24 брейк-поинтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/16 финала

Элина Аванесян - Марта Костюк (Украина) - 6:2, 4:6, 4:6

Это была первая личная встреча между Костюк и Аванесян.

Украинка впервые в карьере вышла в 4-й раунд Australian Open и во второй раз на турнирах серии Большого шлема. В 2021 год украинка уступила Иге Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос.

В следующем раунде Australian Open Марта Костюк сыграет против победительницы пары Мария Тимофеева - Беатрис Хаддад Майя.

Напомним, в первом раунде Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк победила американскую теннисистку Клер Лю, а во втором раунде в напряженном поединке одолела представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

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