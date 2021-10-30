Лерон Мерфи нокаутировал соперника / фото instagram.com/lpresi145
Британский боец Лерон Мерфи одержал зрелищную победу в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 267.
Мерфи нокаутировал финна иранского происхождения Маквана Амирхани.
Во втором раунде поединка Амирхани пытался пройти в ноги сопернику, но нарвался на встречный удар. Мерфи пробил коленом по челюсти соперника и отправил соперника в глубокий нокаут.
Врачи несколько минут оказывали помощь Амирхани, прежде чем тот сумел подняться на ноги.
Для Мерфи это одиннадцатая победа в смешанных единоборствах при одной ничьей. Амирхани проиграл в седьмой раз в 23-х боях.