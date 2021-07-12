Конор Макгрегор / фото REUTERS

Скандальный боец UFC Конор Макгрегор, который получил перелом ноги в бою с Дастином Порье, угрожал убить своего соперника и его жену.

Это произошло после того, как Макгрегор сломал ногу и проиграл бой.

Как сообщает Twitter Out of Context MMA, сидя в октагоне, ирландец обратился к Порье и сказал: 

"Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель".

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Макгрегор - Порье: итоги боя

  • Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом после того, как сломал ногу в конце первого раунда.
  • Согласно запискам судей, Порье выиграл первый раунд (10:9, 10:8, 10:8).
  • Макгрегор и Порье проводили уже третий бой. В первом поединке в 2014 году победил ирландец, а во втором, который состоялся в январе, выиграл Порье.
  • После третьего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 28 боях в смешанных единоборствах при шести поражениях. У Порье - 28 побед и 6 поражений.

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Автор: Антон Дударь