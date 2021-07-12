Стало известно, что Конор Макгрегор говорил своему сопернику после поражения.

Скандальный боец UFC Конор Макгрегор, который получил перелом ноги в бою с Дастином Порье, угрожал убить своего соперника и его жену.

Это произошло после того, как Макгрегор сломал ногу и проиграл бой.

Как сообщает Twitter Out of Context MMA, сидя в октагоне, ирландец обратился к Порье и сказал:

"Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель".

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head:



“In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb — Out Of Context MMA (@oocmma) July 12, 2021

Макгрегор - Порье: итоги боя

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом после того, как сломал ногу в конце первого раунда.

Согласно запискам судей, Порье выиграл первый раунд (10:9, 10:8, 10:8).

Макгрегор и Порье проводили уже третий бой. В первом поединке в 2014 году победил ирландец, а во втором, который состоялся в январе, выиграл Порье.

После третьего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 28 боях в смешанных единоборствах при шести поражениях. У Порье - 28 побед и 6 поражений.

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Автор: Антон Дударь