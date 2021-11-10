Сергей Стаховский триумфально начал парный турнир в Словакии.

Опытный украинский теннисист Сергей Стаховский начал с непростой победы свой путь в парном разряде в рамках челленджера в Словакии.

В поединке первого круга украинец в паре с представителем Словакии Филипом Горански оказался сильнее дуэта Зденек Коларж / Иржи Легечка.

Братислава. Первый круг парного разряда

Сергей Стаховский / Филип Горански - Зденек Коларж / Иржи Легечка - 7:6(6), 6:7(4), 10-7

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Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Леся Цуренко сенсационно выиграла у мощной соперницы из России на соревнованиях в австрийском городе Линц.

Сергей Стаховский: достижения в карьере

Стаховский стал заниматься теннисом в шесть лет, когда дедушка по материнской линии привел его на корты Республиканского стадиона в Киеве.

Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.

В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.

На турнирах серии Большого шлема Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.

Финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004).

Автор: Владимир Медяник