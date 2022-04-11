Евгений Плющенко организовал ледовое шоу, на котором выступили известные российские фигуристы.

Титулованный российский фигурист Евгений Плющенко, который ранее поддержал Путина и военные действия в Украине, организовал ледовое шоу в Туле. Мероприятие носило откровенно пропагандистский характер.

Для участия в этом мероприятии пригласили ряд известных российских фигуристов, среди которых оказались Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова, Иван Букин и многих других.

Приглашения, которые подготовили организаторы, были в цветах флага России. Также там была напечатана буква "Z" - символ российских оккупантов в Украине.

Стоит отметить, что после окончания шоу часть фигуристов выразили недовольство тем, что мероприятие оказалось откровенно пропагандистским.

В частности, Елизавета Туктамышева сказала, что испытывает чувство манипуляции от участия в нем.

"Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так.

Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь - я этим живу. Хочу участвовать в соревнованиях, хочу ставить новые программы, участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляций", - отметила она.

Также свое участие в шоу Плющенко прокомментировала чемпионка мира Алена Косторная.

"Дорогие друзья, официально заявляю, что я не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед нашим шоу. (Проходило два разных мероприятия, никак между собой не связанных.) Наше шоу не должно было нести за собой намерений обидеть, оскорбить или выразить политическую позицию, однако хочу принести искренние извинения всем, кого задело произошедшее", - написала Косторная в своих соцсетях. Впоследствии она удалила пост.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство молодежи и спорта Украины исключило фигуристку Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию за поддержку сторонника Путина Евгения Плющенко.

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