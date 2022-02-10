В ее машину врезалось другое авто, девушка показала видео.

Украинская спортсменка, чемпионка мира по семиборью 2013 года Анна Касьянова (Мельниченко) попала в ДТП. Виновник аварии - другой автомобилист, совершивший опасный маневр.

Как рассказала девушка на своей странице в Instagram, ее занесло в кювет через три полосы.

"Водитель машины, который поворачивал с правого ряда через три полосы налево, не мог сказать, что его привело к этому поступку. Но мы все живы! У меня даже ни царапины! И это что-то нереальное!" - написала Касьянова.

Она отметила, что ей удалось остаться невредимой благодаря подушкам безопасности и ремням, а машину можно "подлечить".

Также чемпионка мира опубликовала видео самого момента аварии:

Ранее жена футболиста Олега Данченко Виктория разбилась в ДТП. Авария произошла на трассе Киев - Одесса. Девушка не справилась с управлением своего "Мерседеса" и при въезде в Одессу врезалась в другую машину. Затем ее авто отбросило в эвакуатор, после этого - в фуру и в конце концов ее авто влетело в отбойник. Тело погибшей изымали из авто с помощью специнструментов.

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