43-летняя Лидия Соловьева почему-то считает, что она "идет с позором".

Украинская спортсменка-пауэрлифтерка Лидия Соловьева на Паралимпиаде-2020 выиграла "деревянную" медаль, заняв четвертое место.

После своего выступления Лидия завершила карьеру. Соловьева трижды была чемпионкой Паралимпиад (в 2004, 2008 и 2016 годах) и со слезами на глазах она прекратила карьеру.

"Последний подход не удался, и ушла от нас медаль. Я всех подвела. Я хочу всем сказать, что это был мой последний старт. Всем большое спасибо. Я ухожу из спорта. Хотелось бы это сделать с хорошей точкой, но будем идти, как есть... Я иду с позором", - сказала Лидия.

Соловьева родилась с поражением опорно-двигательного аппарата с врожденным нанизмом (аномально низкий рост взрослого человека, обусловленный недостатком гормона соматотропина). Мать отказалась от нее в роддоме. Девочка росла в интернате.

Летом 2021 года в Киеве на Аллее звезд в честь Соловьевой установили звезду с ее именем.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги седьмого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин