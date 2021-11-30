Жан Беленюк высказался относительно проблем расизма в Украине.

Народный депутат Жан Беленюк, который стал олимпийским чемпионом в Токио-2020 по греко-римской борьбе, рассказал о проблемах расизма в Украине.

Цитирует спортсмена Ютуб-канал "Остров".

"Сейчас ситуация в Украине с расизмом улучшается, но не без проблем - есть агрессивно настроенные люди со своей точкой зрения. Я никогда не ходил на сектор на стадионе - лет 8 назад была история, когда начали темнокожих прямо на стадионе бить то ли фанаты, то ли кто. Я тогда посмотрел и подумал: "Мне туда точно нельзя", - сказал Беленюк.

Напомним, что в августе этого года Беленюка в центре Киева оскорбили хулиганы на расистской почве. Затем борец забрал заявление из полиции.

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Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является чемпионом Олимпиады-2020, серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя комитета по вопросам молодежи и спорта.

Автор: Артем Будрин