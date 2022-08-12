Елизавета Кошляк заявила, что не собирается разговаривать на украинском.

Блогерка из Днепра Елизавета Кошляк, которая является дочерью главы Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка, попала в языковой скандал.

В своем Instagram Елизавета сообщила, что принципиально не перейдет на украинский язык и заявила, что война в Украине началась "потому что здесь притесняют русскоязычных".

"Я живу в городе Днепр, где все пожизненно говорят на украинском. Ой! На русском языке. Тут как бы на украинском, но на суржике базарят. У меня няня базарила, у меня муж из села, и он там всю жизнь говорил на украинском, и сейчас тоже может говорить на суржике.

Я в школе учила украинский язык, у нас хорошая училка была, я читала произведения на украинском. Но я не буду переходить на украинский сугубо потому, что есть какие-то дол***бы, которые мне рассказывают: "Из-за таких, как ты, мы страдаем". Нет, бл**ь, из-за таких, как вы, мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Из-за чего говорят, что у нас война? Потому что тут ущемляют русскоговорящих", - сказала она.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сейчас страница блогерки недоступна. Возможно, она удалила ее или на нее пожаловались другие пользователи и профиль заблокировали.

Ранее УНИАН сообщал, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который является уроженцем Донецка, рассказал о важности перехода на украинский язык.

Вас также могут заинтересовать новости: