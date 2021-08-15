Карате больше не будет представлено на Олимпийских играх.

Оргкомитет летней Олимпиады-2024 исключил возможность появления карате на Играх в Париже.

Об этом сообщает Inside The Games со ссылкой на заявление оргкомитета Олимпиады-2024.

Карате впервые в истории был включено в олимпийскую программу на Играх в Токио. Однако оно не вошло в программу Олимпиады-2024, и организаторы настаивают на том, что не планируют менять свое решение, несмотря на призывы французских политиков и Федерации карате Франции.

"Программа мероприятий Олимпийских игр 2024 года окончательна и не может быть изменена", - говорится в заявлении оргкомитета.

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"Это было внесено в календарь Игр в строгом соответствии с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом", - также подчеркнули организаторы.

Успехи Украины в карате на Олимпиаде-2020

На Олимпиаде в Токио Украина завоевала две медали в карате.

Первую награду принесла Анжелика Терлюга, которая завоевала серебро.

А у мужчин Станислав Горуна стал бронзовым призером Игр.

Автор: Антон Дударь