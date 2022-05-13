Сборная Украины продолжает поражать мир своими результатами на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии.
В 11-й день соревнований национальная команда завоевала еще шесть медалей в двух видах спорта: три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Это позволило украинцам отличиться уникальным достижением.
Сборная Украины впервые в своей истории пересекла отметку в 50 золотых медалей - за два дня до завершения соревнований в активе нашей команды уже 51 самая высокая награда.
Результат Украины на Дефлимпиаде уже один из лучших в истории. Украина превзошла результат сборной США, закончившей Дефлимпиаду-1981 со 110 наградами и показатель этой же команды на Играх-1985, которую американцы завершили со 109 медалями.
Кроме того, сразу четыре украинские команды вышли в финалы по пляжному волейболу – по две мужcкие и женские, что гарантирует "сине-желтым" еще два золота и два серебра на турнире.
В финал также пробилась мужская команда по футболу, которая в полуфинале обыграла Турцию со счетом 2:0.
Добавим, что Украина продолжает лидировать в общем медальном зачете. На счету украинской команды – 116 наград (51 золотая, 31 серебряная и 34 бронзовых), что более чем вдвое больше, чем ближайшая соперница – сборная США, у которой в общей сложности 45 медалей (18 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых).
Топ-5 медального зачета
1. Украина – 51+31+34 (116)
2. США – 18+7+20 (45)
3. Иран – 12+8+11 (31)
4. Япония – 12+8+10 (30)
5. Южная Корея – 11+17+13 (41)
Дефлимпийские игры: что нужно знать
- Дефлимпийские игры - это спортивные соревнования людей с нарушением речевого и слухового аппарата. Впервые они прошли в Париже в 1924 году под названием Всемирные "Тихие игры". В 2001 году конкурс был переименован в Дефлимпийские игры.
- Украина дебютировала в 1993 году в Болгарии, поэтому Игры в Бразилии для нее восьмые.
- Дефлимпиада проходит каждые четыре года. Дефлимпийские игры должны были состояться в 2021 году, однако их отсрочили из-за ограничений, связанных с Covid-19.
- Дефлимпиада-2021 длится с 1 по 15 мая 2022 года. Всего на соревнованиях разыгрываются 209 комплектов наград.
- На последних трех Дефлимпиадах Украина неизменно финишировала второй в медальном зачете, единственное первое место по этому показателю - в 2005 году.
- К соревнованиям на Дефлимпиаде-2021 не допущены Россия и Белоруссия из-за полномасштабного вторжения в Украину.