Украина продолжает уверенно лидировать в общем медальном зачете.

Сборная Украины продолжает поражать мир своими результатами на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии.

В 11-й день соревнований национальная команда завоевала еще шесть медалей в двух видах спорта: три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Это позволило украинцам отличиться уникальным достижением.

Сборная Украины впервые в своей истории пересекла отметку в 50 золотых медалей - за два дня до завершения соревнований в активе нашей команды уже 51 самая высокая награда.

Результат Украины на Дефлимпиаде уже один из лучших в истории. Украина превзошла результат сборной США, закончившей Дефлимпиаду-1981 со 110 наградами и показатель этой же команды на Играх-1985, которую американцы завершили со 109 медалями.

Кроме того, сразу четыре украинские команды вышли в финалы по пляжному волейболу – по две мужcкие и женские, что гарантирует "сине-желтым" еще два золота и два серебра на турнире.

В финал также пробилась мужская команда по футболу, которая в полуфинале обыграла Турцию со счетом 2:0.

Добавим, что Украина продолжает лидировать в общем медальном зачете. На счету украинской команды – 116 наград (51 золотая, 31 серебряная и 34 бронзовых), что более чем вдвое больше, чем ближайшая соперница – сборная США, у которой в общей сложности 45 медалей (18 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых).

Топ-5 медального зачета

1. Украина – 51+31+34 (116)

2. США – 18+7+20 (45)

3. Иран – 12+8+11 (31)

4. Япония – 12+8+10 (30)

5. Южная Корея – 11+17+13 (41)

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