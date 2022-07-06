В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко сумели пробиться в полуфинал турнира.
В 1/4 финала в Остапенко и Киченок одолели восьмой сеяный тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).
Wimbledon-2022. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5
Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Киченок и Остапенко четырежды подали навылет, трижды допустили двойную ошибку и реализовали пять из семи брейкпоинтов.
В следующем раунде тандему Остапенко и Киченок предстоит встреча против олимпийских чемпионок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.
Стоит отметить, что Людмила и Алена пробились во второй полуфинал подряд на турнирах "Большого шлема". На Ролан Гаррос они проиграли лишь будущим чемпионкам в полуфинале.
Добавим, что Людмила Киченок – первая украинская теннисистка за 16 лет, дошедшая до полуфинала парного турнира на Wimbledon. В последний раз это случалось в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились в шаге от финала.
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Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
- Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.