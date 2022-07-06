На пути к 1/2 финала Остапенко и Киченок одолели тандем Сюко Аояма и Чан Хао-Чин.

В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко сумели пробиться в полуфинал турнира.

В 1/4 финала в Остапенко и Киченок одолели восьмой сеяный тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).

Wimbledon-2022. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Киченок и Остапенко четырежды подали навылет, трижды допустили двойную ошибку и реализовали пять из семи брейкпоинтов.

В следующем раунде тандему Остапенко и Киченок предстоит встреча против олимпийских чемпионок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.

Стоит отметить, что Людмила и Алена пробились во второй полуфинал подряд на турнирах "Большого шлема". На Ролан Гаррос они проиграли лишь будущим чемпионкам в полуфинале.

Добавим, что Людмила Киченок – первая украинская теннисистка за 16 лет, дошедшая до полуфинала парного турнира на Wimbledon. В последний раз это случалось в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились в шаге от финала.

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Wimbledon-2022: главное