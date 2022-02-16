Абраменко-старший признался, какие эмоции испытал, когда узнал, что его сын завоевал медаль.

В среду, 16 февраля, фристайлист Александр Абраменко завоевал первую для Украины медаль на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, выиграв серебро в мужской лыжной акробатике.

Отец Александра Абраменко, поделился своими эмоциями после выдающегося успеха своего сына.

В комментарии изданию OBOZREVATEL Владимир Абраменко поблагодарил всех людей, которые поддерживали украинского спортсмена, а также признался, какие эмоции испытал, когда узнал, что его сын завоевал медаль.

"Спасибо вам за поздравление! Спасибо всем людям, которые держали кулачки и болели за Сашу. Сейчас с Сашиной мамой просматриваю повтор соревнований. Я смотрел прямой эфир, а она не смотрела. Переживала. Но я так болел: когда все прыгают, то смотрю. А когда Саша прыгает, то ненадолго выключаю телевизор и потом смотрю, каков итоговый результат.

И смотрю, что за первый прыжок у него 123 балла. Думаю: "Молодец". Второй прыжок, конечно, нужно было увеличить. Безусловно, очень переживали, потому что все спортсмены сильны, у всех высокое качество прыжка. А когда стало известно, что Саша - второй, хлынули эмоции.

Ой, я тут рыдал, когда все кончилось! Я смотрю, что он в шестерке. Затем американец во втором финале прыгает - неудачно. Саша прыгает второй раз и получает 116 баллов. Я подумал, что мало, ведь там прыгали и по 123, и по 129. Но подумал и говорю: "Да ладно, пятый. В принципе, неплохо.

Затем раз, и следующий мимо наград. Я говорю жене Ире, которая вообще не смотрит: "Третий". Она обрадовалась. А тут россиянин Буров последний прыгает и тоже - мимо кассы. Я говорю: "Второй!" И здесь истерика была конкретная", - сказал Владимир Абраменко.

Кроме того Владимир Абраменко признался, что несмотря на всякие проклятия, очень хотел, чтобы Александр стал знаменосцем Украины на ОИ-2022.

"Мы сегодня с женой разговаривали и она мне говорит: "Ты смотри, мы сняли заклятье флага". Вот Саня выиграл медаль, несмотря на все эти предубеждения. Значит - это неправда.

Мы надеялись, что знаменосцем станет Саша. Я ему говорил: "Саша, пятая Олимпиада, флаг несешь. Все срастается вместе. Ты что? Это же гордость! Ты же – представитель Украины, которому доверили нести флаг, частичку Украины там, в далеком Китае". И он, конечно, этого хотел", - сказал Абраменко-старший.

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