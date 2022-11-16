Украинская теннисистка счастлива, что стала мамой.

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина, которая недавно родила первенца, дочь Скай, поделилась милыми снимками с младенцем.

Снимки экс-первая ракетка страны опубликовала на своей странице в Instagram.

Пост посвящен первому месяцу жизни маленькой Скай. На кадрах Элина и ее дочь появлялись в одном и том же месте и тех же позах, но в разных нарядах. На одном из снимков Свитолина была одета в футболку с тризубом на сердце.

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"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жил без него. Сегодня исполнился месяц", - написала Свитолина.

Как обычно, снимки Элины с дочерью собрали урожай лайков и добрые комментарии пользователей сети.

Напомним, Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис объявили о рождении дочери 15 октября. Ребенка звездная пара назвала Скай.

Свитолина и Монфис обручились 16 июля 2021-го года. Празднование было в швейцарском Ньоне. У звезды украинского спорта есть брачный контракт с Гаэлем Монфисом.

15 мая 2022 года стало известно, что пара ждет пополнение в семье.

В настоящее время украинская теннисистка сочетает материнство с благотворительной деятельностью. Элина продолжает активно помогать Украине в войне против РФ.

В июне Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины.

Украинская теннисистка находится в декретном отпуске, однако Элина планирует вернуться на корт, чтобы защищать честь Украины на Олимпийских играх в Париже-2024.

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