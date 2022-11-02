Томас Эртель перешел в российский "Зенит", хотя обещал не делать этого.

Баскетболист сборной Франции Томас Эртель был исключен из национальной команды из-за подписания контракта с российским "Зенитом".

Как сообщил глава Французской федерации баскетбола Жан‑Пьер Сьюта, 33-летний спортсмен больше никогда не сможет сыграть в составе сборной Франции.

"Все кончено. Мы еще можем обсуждать тех, кто играл в России раньше. Но не Томаса, которому мы четко рассказали о таких перспективах. Он не выполнил своего обязательства. Я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено ", – сказал Сьюта в комментарии L'Équipe.

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Отметим, что перед Евробаскетом-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут выступать в РФ и Беларуси, пока идет война в Украине. Эртель подписал соглашение и сыграл на ЧЕ, где французы дошли до финала. Однако по завершению турнира он перешел в российский "Зенит".

Решение игрока вызвало негативную реакцию общественности, однако баскетболист заявил в своих соцсетях, что ему "абсолютно плевать" на критику.

"К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне совершенно плевать. Так что можете не извиняться. Пожалуйста, займитесь своей жизнью. Заранее спасибо", - написал игрок в своем Инстаграме.

Напомним, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. После этого российский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.

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