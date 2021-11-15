Александр Абраменко уточнил свои предыдущие высказывания.

Чемпион Олимпийских игр-2018 во фристайле Александр Абраменко прокомментировал свои скандальные слова - спортсмен говорил, что для него "неоднозначно" то, что Россия является агрессором по отношению к Украине.

Абраменко, который является гражданским сотрудником ВСУ, уточнил свои слова в комментарии "Военному телевидению Украины".

Он заявил, что некоторые моменты в его интервью были "перекручены".

"Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины", - сказал Абраменко.

"Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях", - добавил спортсмен.

Абраменко также поблагодарил всех военных, которые защищают территорию Украины.

Напомним, отвечая на вопрос о том, "неоднозначно ли для него, что Россия - агрессор, который аннексировал Крым и начал войну на востоке Украины?", Абраменко сказал:

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"Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. С обеих сторон? Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы".

Александр Абраменко: чем он известен

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) Украина завоевала одну медаль - золото в лыжной акробатике (фристайл) принес нашей сборной именно Абраменко.

Абраменко - единственный украинец-мужчина, который выигрывал золото зимних Олимпиад.

В 2019 году в США он стал вице-чемпионом мира в фристайле.

Автор: Антон Дударь