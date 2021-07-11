Хабиб Нурмагомедов / фото REUTERS
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Дастина Порье в главном бою на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, в котором американец одолел культового ирландца Конора Макгрегора.
"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года", - напечатал текст дагестанец в своем Twitter.
Порье поборол Макгрегора техническим нокаутом после первого раунда - Конор в одном из эпизодов боя неудачно поставил ногу и она сломалась. Его вынесли из октагона на носилках.
Conor broke his leg #ufc264pic.twitter.com/6Y8mjv77gJ— Arthur Maxson (@ArthurMaxson) July 11, 2021
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Макгрегор - Порье: что было раньше
- Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом праздновал ирландец.
- В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.
- После третьего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 28 боях в смешанных единоборствах при шести поражениях. У Порье - 28 побед и 6 поражений.
- Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.
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