Стефен Карри стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации.

Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри вошел в историю. Баскетболист установил абсолютный рекорд по числу реализованных трехочковых в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Йорк Никс" (105:96) Карри реализовал пять трехочковых бросков и побил рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона 2013/2014.

Видео исторических бросков Карри:

Теперь Карри имеет в активе 2977 трехочковых за карьеру и занимает первое место в истории.

Топ-5 рейтинга:

Стефен Карри – 2977

Рэй Аллен – 2973

Реджи Миллер – 2560

Джеймс Харден – 2509

Кайл Корвер – 2450

После своего достижения Карри заявил, что хочет существенно увеличить показатель точных трехочковых

"Все эти разговоры о том, кто является величайшим снайпером в истории... Не знаю. Во-первых, хочу выразить огромное уважение Реджи Миллеру и Рэю Аллену – они установили стандарт того, каким должен быть настоящий снайпер.

Диапазон, количество попыток, эффективность – я учился этому у них. Меня радует мой хороший процент с дистанции, радует, что мои дальние броски помогают команде побеждать.

А теперь я могу гордиться еще и тем, что смог обойти Аллена в историческом списке. Надеюсь довести рекорд до такой цифры, которой никто уже не сможет достичь", - приводит слова Карри ESPN.

Отреагировал на рекорд Карри и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс:

"Только что приземлился в Далласе, чтобы увидеть, как Стефен Карри побил рекорд, который сделал его еще более крутым. Он сделал это! Поздравляю, брат! Это невероятно!" - написал Леброн Джеймс в своем "твиттере".

Легендарный Шакил О'Нил также прокомментировал достижение Стефена Карри:

"Было удивительно слышать, как Реджи сказал, что в его времена мы в среднем забивали по пять трёхочковых за игру на команду. Теперь команды забрасывают по 30 трёхочковых. Стефен Карри определённо изменил правила игры в баскетбол. Поздравляю его и его семью. Я категорически заявляю, что ему осталось ещё пять-шесть лет. К тому времени, как он закончит карьеру, его рекорд станет недостижимым", - приводит слова О'Нила Essentially Sports.

Стефен Карри: достижения

Стефен Карри - трехкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе "Голден Стэйт".

Карри 6 раз принимал участие в Матче звезд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году.

Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

Автор: Владимир Медяник