Французская команда остановила американцев.

В своем стартовом поединке на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио сборная Соединенных Штатов уступила национальной команде Франции со счетом 76:83.

Французы отдали американцам первые две четверти, но потом наверстали упущенное и в итоге счет на табло - 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20).

Для команды США это поражение стало первым в финальных турнирах Олимпиад с 2004 года! На Играх-2004 в Афинах американские баскетболисты уступили Аргентине на стадии полуфинала.

До сегодняшнего поражения от французов у команды США была серия из 25 побед подряд на Олимпиадах.

На Играх 2008, 2012 и 2016 годов американцы непременно надевали себе на шею золотые медали, выиграв все матчи баскетбольного турнира.

США продолжают бороться за выход в плей-офф, потому что из каждой группы в 1/4 финала выходят по две команды, а потому главная борьба все еще впереди.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Артем Будрин