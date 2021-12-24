Национальная хоккейная команда планирует усилиться перед мировым первенством.

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук рассказал, что перед чемпионатом мира-2022 команду пополнят спортсмены, которые будут натурализованы.

Фамилий наставник не называет, отмечая, что процесс натурализации довольно непростой и нужно сопблюдать все правила. Также Шахрайчук добавил, что приглашать в украинскую сборную планируется только тех спортсменов, которые на две-три головы выше наших игроков. Тренер также заверил, что массовой и искусственной натурализации не будет.

"Процесс натурализации не такой быстрый. Мы должны соблюдать правила Международной федерации хоккея и законы нашего государства. Следует придерживаться всех процедурных деталей. При этом, понимая необходимость усиления отдельных позиций, я остаюсь поклонником комплектования сборной Украины именно воспитанниками украинского хоккея. Иностранные хоккеисты в нашей команде если и будут, то только те, кто сильнее местных игроков на две-три головы.

Читайте такжеНХЛ не отпустила своих хоккеистов на Олимпиаду-2022Конечно, события, которые сопровождали хоккейную жизнь Украины в течение 2021 года, выбора нам не оставляют – без натурализованных игроков обойтись невозможно. Конкретных фамилий пока не буду называть. Могу отметить, что многие иностранные хоккеисты, выступающие в нашем чемпионате, хотят помочь украинской сборной.

Как правило, у этих ребят есть украинские корни. Просто 30 лет назад их родители или дедушки с бабушками жили вне нынешних границ Украины. Массовой и искусственной натурализации не будет. Мы остановим свой выбор только на хоккеистах, которые реально помогут сборной", - приводит слова Шахрайчука официальный сайт ФХУ.

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