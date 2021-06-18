Здоровая конкуренция между организациями, которые занимаются развитием смешанных боевых искусств, других видов единоборств и в целом различных видов спорта, является залогом для развития и дает больше шансов на новые победы спортсменов.

Такое мнение в интервью ХХХ высказал Президент Украинской федерации смешанных боевых искусств (UF MMA) Владимир Тесля.

По его инициативе в середине мая в Киеве состоялся Чемпионат Украины по смешанным единоборствам, который долгое время обсуждали и в СМИ, и в соцсетях. Он собрал более 500 участников из разных регионов.

«Чемпионат дал нам понимание того, что ММА в Украине действительно развивается. Участники соревновались в разных весовых и возрастных категориях. Были представлены практически все области и мы действительно этому рады. В этом году первое командное место заняла Одесская область, представители которой забрали 13 золотых медалей. Киевская и Днепропетровская области заняли второе и третье места соответственно», - сказал Тесля.

По его словам, лучшие спортсмены чемпионата теперь будут представлять Украину на международных соревнованиях GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts), представителем которой в Украине является UF MMA. В 2019 году представители ассоциации стали чемпионами мира на чемпионате в Сингапуре. Сейчас сборная готовится на чемпионат Европы, который состоится в сентябре в Греции.

Тесля напомнил, что в Украине действует две ассоциации ММА. Ранее СМИ сообщали, что вторую ассоциацию возглавляет гражданин России. Тесля отметил, что считает это недопустимым и что в ситуации должны разбираться компетентные органы. Кроме того, он также считает неправильным подход, по которому Федерация ММА дисквалифицировала спортсменов, участвовавших в чемпионате, организованном UF MMA.

«Спортсмены - ничьи не рабы и не собственность тех или иных лиц или клубов. Они имеют полное право принимать участие в различных соревнованиях. А мы, как руководство федераций, должны способствовать этому, чтобы спортсмены развивались, чтобы достойно представляли Украину на международной арене. Без соревнованиям не будет результата. По конкуренции, то думаю, что в спорте она просто необходима, ведь побуждает к развитию», - отметил Тесля.

По его словам, необходимо отходить от модели работы, навязанной СССР, согласно которой спорт должен быть монополизирован одной организацией.

«Напротив - стоит акцентировать на том, что развитие спорта надо стимулировать многообразием выбора: видов, федераций, организаций. Это повлечет за собой, в том числе, открытие новых спортклубов и залов. А они, чтобы удержаться на рынке, будут вынуждены давать спортсменам наилучшие условия для тренировок и выступлений. Так живет весь цивилизованный мир. Это нормально», - подчеркнул президент UF MMA.

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Автор: Иван Бойко