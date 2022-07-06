Украинский скелетонист раздосадован поступком Екатерины Бех.

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на скандальное решение бывшей биатлонистки сборной Украины Екатерины Бех.

Накануне 23-летняя спортсменка опубликовала у себя в Instagram фотографию в форме России, которая развязала войну в Украине.

На своей странице в Twitter Гераскевич опубликовал пост, в котором подверг критике поступок Екатерины Бех.

"На фото - биатлонистка Екатерина Бех, которая в 2018 году сменила российское гражданство на украинское (4 года финансировалась за счет украинских налогоплательщиков). В начале полномасштабной войны Бех бежала в Россию и уже начала процесс возвращения российского гражданства.

Фу, гадость. Вот именно поэтому не должны натурализовывать кацапню. Орка из болота можно вытащить, а болото из орка никак. Орку все равно на коллег по команде, на тренеров, на вложенные государством средства. Он во время войны возвращается в болото и выставляет подобные фото", - написал Гераскевич.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 133-й день.

Перед началом российского вторжения Бех уехала в РФ. В апреле этого года Екатерина, а также другие натурализованные россиянки – Оксана Москаленко и Ольга Абрамова – были исключены из состава сборной Украины.

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