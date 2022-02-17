Представитель Финляндии занял последнее 24-е место на соревнованиях.

21-летний финн Йон Саллинен участвовал в квалификации по лыжному хаф-пайпу на Олимпийских играх в Пекине и во время одного из прыжков влетел в оператора и получил травму после падения.

Телеоператор остался целым и невредимым и пострадал лишь из-за испуга. А вот Саллинен сломал ключицу. Сам финн объяснил этот курьез следующим образом:

"На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора. Надеюсь, что с ним все в порядке, мне жаль. Это был ужасный удар. Я услышал, там что-то треснуло и сдвинулось. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать на вторую попытку, это было очень больно", - сказал Саллинен для NRK.

Квалификацию Саллинен не прошел, а занял последнюю позицию.

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