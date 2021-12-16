Это самый дальний победный бросок с сиреной в НБА за последние 25 лет.

Защитник "Нью-Орлеана" Девонте Грэм стал автором невероятного победного броска в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" (113:110).

За доли секунды до финальной сирены при счете 110:110 Грэм бросил мяч со своей половины площадки и попал в кольцо. Его трехочковый принес "Пеликанс" победу.

"Оклахома-Сити Тандер" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 110:113 (28:24,23:21,27:30,32:38).

Грэм бросал с расстояния 18,6 метров от кольца и это самый дальний победный бросок с сиреной в НБА за последние 25 лет.

На счету Грэма 15 очков, 4 подбора и 8 передач при 5 из 14 с игры (5 и 10 из-за дуги).

Видео победного броска:

Интересно, что броску Грэма предшествовал бросок защитника "Тандер" Шея Гилджеса-Александера практически с середины площадки.

Лидером по результативности в составе "Нью-Орлеана" стал легкий форвард Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка. Гилджес-Александер в составе "Оклахомы" набрал 33 очка.

"Нью-Орлеан" занимает предпоследнее, 14-е, место в таблице Западной конференции с 9 победами и 21 поражением. "Оклахома" идет на последней, 15-й, строчке с 8 победами и 19 поражениями.

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Автор: Владимир Медяник