Сборная Украины по артистическому плаванию успешно выступила в командной акробатической программе на Европейских играх-2023, которые проходят в Польше.
"Сине-желтые" выступили в составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, София Мациевская и Олеся Деревянченко.
Украинская сборная набрала 208,9800 балла и заняла второе место. Победителем Европейских игр-2023 стала команда Франции, а призовую тройку замкнула сборная Италии.
Европейские игры-2023. Артистическое плавание
- Франция - 214.2833
- Украина - 208.9800
- Италия - 201.9900
Отметим, что на Европейских играх-2023 сборная Украины завоевала уже 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.
"Сине-желтые" идут на четвертом месте в общекомандном медальном зачете. Лидирует сборная Испания, в активе которой 9 золотых наград, 5 серебряных и 4 бронзовые.
Напомним, спортсменов из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.