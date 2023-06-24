Сборная Украины набрала 208,9800 балла и заняла второе место.

Сборная Украины по артистическому плаванию успешно выступила в командной акробатической программе на Европейских играх-2023, которые проходят в Польше.

"Сине-желтые" выступили в составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, София Мациевская и Олеся Деревянченко.

Украинская сборная набрала 208,9800 балла и заняла второе место. Победителем Европейских игр-2023 стала команда Франции, а призовую тройку замкнула сборная Италии.

Видео дня

Европейские игры-2023. Артистическое плавание

Франция - 214.2833

Украина - 208.9800

Италия - 201.9900

Отметим, что на Европейских играх-2023 сборная Украины завоевала уже 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

"Сине-желтые" идут на четвертом месте в общекомандном медальном зачете. Лидирует сборная Испания, в активе которой 9 золотых наград, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Напомним, спортсменов из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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