В финале украинки победили команду Польши.

В среду, 28 июня, на Европейских играх-2023 в Кракове состоялся финал турнира по пулевой стрельбе из пистолета (25 метров).

Победу в этом соревновании одержала женская сборная Украины. В финале украинки победили команду Польши со счетом 16:10.

В составе "сине-желтых" выступили Елена Костевич, Анастасия Нимец и Юлия Коростылева.

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В финал Украина вышла, одержав победу на двух этапах квалификации.

Добавим, что ранее на Европейских играх-2023 Елена Костевич завоевала бронзовую медаль в стрельбе с пневматического пистолета (10 м). А Юлия Коростылева в паре с Павлом Коростылевым выиграли золотую медаль в миксте.

Отметим, что в активе сборной Украины уже 35 завоеванных наград на Европейских играх-2023: 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. В общем медальном зачете "сине-желтые" занимают третье место. Лидирует сборная Италии, в активе которой 19 золотых, 19 серебряных и 25 бронзовых наград.

Европейские игры-2023 в польском Кракове стартовали 21 июня и продлятся до 3 июля.

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