Международная федерация дзюдо разрешила россиянам принять участие в чемпионате мире.

В пятницу, 7 мая, в Катаре стартует чемпионат мира по дзюдо.

Накануне стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) воспользовалась рекомендациями МОК и допустила к участию в мировом первенстве российских и беларуских спортсменов. При этом, под видом нейтральных спортсменов IJF вернула в соревнования военнослужащих армии РФ.

Решение Международной федерации дзюдо прокомментировала бронзовый медалистка Олимпиады-2020 Дарья Белодед.

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Спортсменка опубликовала пост в своем Инстаграме, в котором указала на то, что наличие военнослужащих РФ противоречит условиям допуска представителей страны-агрессора, которые принял МОК.

"Через неделю начинается чемпионат мира в Катаре, на который украинская сборная готовилась и планировала ехать. Но в последний день регистрации на соревнования на международном сайте в заявках появляются представители России - страны-террориста.

Но самое интересное не это. Недавно Международный Олимпийский комитет предоставил рекомендации международным спортивным федерациям, и там было четко написано, какие спортсмены России не могут участвовать в соревнованиях, а именно атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах и МВД России или Беларуси. Но ведь именно все те люди, которые будут выступать на чемпионате мира - военнослужащие. Вот так нонсенс, не правда ли?

Я считаю, что допускать на международные соревнования военнослужащих страны террориста, ежедневно убивающих украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низко", - написала Белодед.

Стоит отметить, что из-за допуска российских и беларуских спортсменов сборная Украины может пропустить чемпионат мира.

Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины запретил украинским спортсменам выступать на сореванованиях, в которых принимают участие представители РФ или Беларуси.

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