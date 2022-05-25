Украинка была шокирована высказываниями Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась по поводу решения ATP и WTA лишить Wimbledon рейтинговых очков.

19-летняя спортсменка считает, что теннисисты должны объединиться и поддержать украинцев, и призналась, что была шокирована высказываниями Новака Джоковича и Рафаэля Надаля по поводу этой ситуации.

"Я бы сказала, что 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это настолько глупо, что я просто не могу в это поверить. Никто из представителей игроков в Совете не связывался со мной. Никто из них не спросил моего мнения, что я думаю. Будто украинских игроков не существует.

Я пытаюсь максимально привлекать внимание к войне в Украине, но большую часть времени ты чувствуешь себя беспомощной. Мне всего 19 лет, что я могу сказать? Это очень тяжело.

Посмотрите, что сказал Рафаэль Надаль, что говорит Новак Джокович. Как можно получить поддержку от Тура, когда три лучших игрока говорят такие вещи? Виктория Азаренко входит в Совет игроков, принимает решение по очкам на Wimbledon, где она даже не участвует и в то же время говорит, что у нее нет личной заинтересованности в принятии решений. Но даже сам факт, что она на всех конференц-звонках - это уже смешно", - приводит слова Костюк BTU.

Добавим, что накануне первая ракетка мира Новак Джокович осудил решение организаторов Wimbledon-2022 отстранить спортсменов стран-агрессоров от турнира. Серб был возмущен решением Wimbledon отстранить россиян и белорусов, потому что теперь он не досчитается рейтинговых очков.

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