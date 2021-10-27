Чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 Дарья Белодед рассказала о том, что не смогла улететь в США.
Об этом она сообщила в Instagram-stories.
"У меня были билеты до США с пересадкой во Франкфурте, потому что прямых рейсов нет. На стойке регистрации я дала паспорт и билет, а мне сказали, что я не смогу полететь. Для меня это был шок", - поделилась Белодед.
"Мне говорят, что в связи новыми антикоронавирусными правилами люди с туристическими визами не могут лететь в Америку через Европу. Можно лететь либо через Катар, либо через Турцию. Что меня больше всего удивило, что при покупке билетов, меня никто об этом не предупредил", - также рассказала спортсменка.
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Бронзовая медаль Белодед на Олимпиаде в Токио
- Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио.
- Для Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.
- Для Украины это была первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.
- Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).