Теннисные турниры в Эстонии будут проходить без спортсменов стран-агрессоров.

Эстонские власти запретили теннисистам из РФ и Беларуси выступать на турнирах, проводимых на территории страны.

Соответствующее заявление сделала исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна.

По ее словам, Россия и Беларусь используют спорт "ради достижения своих стратегических целей".

"Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал", - говорится в заявлении Лийны Керсны.

Официально российских и беларуских спортсменов о данном решении уже оповестила Международная федерация тенниса (ITF). В частности, представители стран-агрессоров не смогут принять участие в теннисном турнире W25 в Пярну, старт которого запланирован на 8 августа.

Estonia has banned Russian and Belarusian tennis players from playing in the country. Players received this email. Latvia has also banned Russians/Belarusians from competing in their tournaments. pic.twitter.com/UxZrchmqIL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2022

Ранее правительство Великобритании также запретило россиянам и беларусам участвовать в турнирах под эгидой LTA. Бан коснулся турнира "Большого шлема" - Wimbledon-2022. Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и беларусам участвовать в личных соревнованиях. ATP и WTA раскритиковали позицию британцев и лишили турнир рейтинговых очков.

Кроме того, теннисистам из РФ и Беларуси ранее запретила выступать на территории своей страны Латвия.

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