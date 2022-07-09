Рыбакина является уроженкой Москвы, но играет под флагом Казахстана.

Победительница нынешнего "Уимблдона" Елена Рыбакина (№23 WTA) во время пресс-конференции проигнорировала вопрос о войне в Украине, сославшись на плохое знание английского языка.

Напомним, что 23-летняя Рыбакина является уроженкой Москвы, но играет под флагом Казахстана.

- Я понимаю, что вы представляете Казахстан. Но, очевидно, что у вас есть русские корни. Есть ли какие-то переживания, что Россия может пытаться политизировать эту победу?

- Я не знаю. Что касается меня, то, как я говорила в прошлых интервью, я играю за Казахстан уже очень долго. Я представляю эту страну на крупных турнирах, на Олимпиаде, это была моя мечта. Я не знаю, что будет. То есть, всегда есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать.

- Уимблдон отстранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по пропаганде Владимира Путина. Очевидно, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в России. Вы осуждаете войну и действия Путина?

- Извините, я не услышала.

- Вы осуждаете войну и действия Путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция.

- Извините, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны я могу сказать лишь то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос, – сказала Рыбакина.

До 2018-го года Рыбакина играла за россию. Для нее это первый выигранный турнир из серии "Большого шлема". Рыбакина победила в финале вторую ракетку мира - Онс Жабер из Туниса (6:3, 2:6, 2:6).

Wimbledon-2022: главное