43 медали сейчас в копилке украинской команды.

29 августа на Паралимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала 9 медалей: две золотые, пять серебряных и две бронзовые.

Золотые награды Украине принесли легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Роман Полянский.

Три серебряные медали Украина выиграла в плавании: Андрей Трусов (400 м вольным стилем), Денис Остапенко (50 м на спине), Илья Яременко (50 вольным стилем). Также серебро оказалось в руках нашей легкоатлетки Анастасии Мыснык (толкание ядра) и Натальи Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг).

Александр Назаренко стал бронзовым призером по дзюдо в весе до 90 кг. А Максим Веракса финишировал третьим в дисциплине плавание (50 м вольным стилем).

Сборная Украины продолжает оставаться в топ-5 медального зачета Паралимпиады. У нашей команды 10 золотых медалей, 22 серебряных и 11 бронзовых.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги четвертого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин