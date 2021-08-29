Сборная Украины завоевала десятую награду высшей пробы в Токио.

Сборная Украины 29 августа завоевала еще две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио.

Наша легкоатлетка Оксана Зубковская стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину в Токио. Украинка в финале продемонстрировала результат 5,54 метра. Заметим, что Зубковской принадлежит мировой рекорд по прыжкам в длину, который она установила в 2012 году на Играх в Лондоне (6,60 м).

Также украинец Роман Полянский добыл золотую медаль в академической гребле на 2000 м класса PR1. На предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Роман стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.

На данный момент украинская команда всего имеет 39 медалей (10 золотых, 19 серебряных, 10 бронзовых).

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги четвертого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин