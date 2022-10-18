Эльназ Рекаби пошла на такой шаг, чтобы поддержать массовые протесты в своей стране.

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба на чемпионате Азии по скалолазанию, который прошел в Сеуле. Спортсменка просто собрала волосы в хвост.

Этим действием девушка нарушила закон Ирана от 1983 года, согласно которому женщинам, не прикрывающимся в общественных местах, грозит уголовное преследование.

Как сообщает издание Marca, это первое выступление иранской спортсменки с неприкрытой головой за 43 года.

Видео дня

Видео выступления Эльназ Рекаби:

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022

Иранские СМИ сообщают, что после соревнований спортсменку обманом заманили в посольство и забрали паспорт и мобильный телефон.

По данным СМИ, альпинистку могли вынудить покинуть Южную Корею досрочно, а на родине ей грозит арест. Так, журналисты IranWire сообщают, что скалолазку везут обратно днем раньше остальной команды и сразу отправят в тюрьму Эвин, куда обычно попадают политзаключенные.

В то же время, официальный Тегеран эти сообщения отрицает.

Рекаби должна была вернуться в Иран 19 октября, однако ее возвращение неожиданно перенесли на день раньше. Посольство Ирана в Южной Корее сообщило, что спортсменка вылетела из Сеула рейсом утром 18 октября.

С чем связан поступок Эльназ Рекаби

Выступление Рекаби произошло в разгар массовых протестов, которые продолжаются в Иране после смерти Махсы Амини. 22-летняя девушка была задержана полицией морали из-за "ненадлежащего ношения хиджаба" в сентябре и умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка. Протестующие, в частности, сжигают хиджабы и обрезают волосы в знак несогласия с политикой правительства относительно обязательных требований к внешнему виду женщин.

Согласно данным Iran Human Rights, по состоянию на 17 октября во время протестов, в том числе в результате насильственных действий правоохранительных органов, погибли по меньшей мере 215 человек, среди них - 27 детей.

Отмечается, что Рекаби пошла на такой шаг, чтобы поддержать массовые протесты в своей стране.

В то же время, сама Эльназ Рекаби в сторис своего Инстаграма сообщила, что проблема с ее хиджабом во время соревнований по скалолазанию произошла нечаянно и несвоевременно.

Также спортсменка принесла свои извенения за совершенный поступок.

"Я прошу прощения за то, что я сделала, за то, что заставила вас волноваться", - написала Рекаби в Инстаграме.

Представитель Международной федерации скалолазания говорит, что они были на связи с Эльназ. Он обещает "наблюдать за развитием ситуации".

"Женщин никогда нельзя преследовать за то, что они носят. Они никогда не должны подвергаться пренебрежению. Мы будем очень внимательно следить за этим делом", - заявил пресс-секретарь ООН.

Добавим, что на чемпионате Азии Эльназ Рекаби заняла четвертое место.

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