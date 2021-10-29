Участие украинских спортсменов в зимней Олимпиаде-2022 может оказаться под вопросом.

Бывший заместитель министра спорта Украины и экс-президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул прокомментировал обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

В комментарии meta-ratings.com.ua Гоцул подчеркнул, что исполком WADA обязательно рассмотрит "украинский вопрос" и с учетом имеющихся обстоятельств "есть большая вероятность, что наш центр признают несоответствующим кодексу".

"Кодекс WADA в свою очередь предусматривает ограничения для спортсменов из определенных стран, в которых антидопинговые центры не соответствуют кодексу WADA", - добавил он.

По словам Гоцула, могут быть введены следующие ограничения:

"Эти ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут принимать участие в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене".

Что касается того, могут ли быть применены санкции к Украине уже перед зимней Олимпиадой-2022, Гоцул ответил:

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"Это зависит от того, в какой срок WADA рассмотрит итоги расследования по Украине и вынесет решение о наказании. Я не исключаю, что это произойдет очень быстро и в скором времени. В этой связи действительно станет вопрос об участии украинских спортсменов в зимней Олимпиаде".

По словам Гоцула, последующий процесс восстановления НАДЦУ в правах может занять не менее года, а обжаловать решение в суде не будет смысла:

"Нужно быть четко уверенным в своих аргументах. Я в данном случае их не вижу, потому что нарушения со стороны Украины очевидны".

Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности

Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.

В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.

По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.

После обвинений WADA два руководителя НАДЦУ ушли в отставку.

Автор: Антон Дударь