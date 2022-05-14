Энди Роддик вступился за украинку.

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик адресовал брутальное обращение президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву, который назвал украинку Элину Свитолину "никем".

Сначала 39-летний американец сравнил статистику Тарпищева и Свитолиной.

"Самое высокое место Тарпищева в рейтинге – 164-е. Статистика побед и поражений – 2:3. Никакого титула (что очевидно). Статистика Свитолиной – 433:228. Я бы попросил его дать определение понятию "никто", а затем объективно посмотреть в зеркало", – написал Роддик у себя в Twitter.

"Также он как-то назвал Винус и Серену братьями Уильямс. Что он хотел этим сказать? Этот парень – большой придурок, у меня нет в этом никаких сомнений", - добавил Энди.

Тарпищев назвал Свитолину "никем" после того, как украинка призвала мировые теннисные ассоциации отстранить от выступлений представителей России и Беларуси.

За свою карьеру 27-летняя Элина добыла 16 титулов WTA в одиночном разряде. Также одесситка завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Свитолина дважды в карьере выходила в полуфиналы турниров серии "Большого шлема" (Wimbledon-2019 и US Open-2019). В 2017 году она была третьей ракеткой мира. Элина - единственная украинка, которая смогла выиграть Итоговый турнир - в 2018 году в финале в Сингапуре она завоевала этот трофей.

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