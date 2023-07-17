Сербский теннисист проиграл в финале Wimbledon-2023 Карлосу Алькарасу.

В воскресенье, 16 июля, Новак Джокович проиграл Карлосу Алькарасу в финале Wimbledon-2023.

В пятом сете у сербского теннисиста сдали нервы и он со всей силы ударил ракеткой по стойке, которая удерживает сетку. От удара ракетка Джоковича сломалась. За этот инцидент Новак получил предупреждение от рефери.

После матча серб прокомментировал свой поступок, объяснив это моментом разочарования.

"Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение - это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме пятого сета. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.

Первое предупреждение - за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять", - сказал Джокович.

Видео момента, как Джокович ломает ракетку:

Отметим, что уступив Алькарасу, Джокович прервал свою фантастическую серию без поражений на Уимблдоне, которая длилась 2195 дней.

Новак мог выиграть пятый Wimbledon подряд, но уступил в финале в пяти сетах 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, который впервые в своей карьере играл в финале Уимблдонского турнира.

Кроме того, Новак Джокович мог сравняться по количеству побед на Уимблдоне с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который выигрывал этот турнир рекордные восемь раз. У серба семь титулов.

Вас также могут заинтересовать новости: