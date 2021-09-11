Легендарный сербский теннисист может стать рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема".

В финале мужского турнира US Open сыграют первая ракетка мира Новак Джокович и второй номер мирового посева Даниил Медведев.

Джокович в упорном пятисетовом поединке обыграл представителя Германии Александра Зверева - 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Серб при этом побил рекорд Роджера Федерера по количеству побед над соперниками из топ-10 - у Джоковича теперь 225 таких побед.

Медведев в полуфинале победил Феликса Оже-Альяссима. Россиянин обыграл канадца в трех сетах - 6:4, 7:5, 6:2.

Финальный матч состоится 12 сентября.

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В восьми личных встречах Джокович пять раз обыграл Медведева при трех поражениях.

Новак Джокович: в шаге от рекорда

На данный момент Джокович делит рекорд по количеству титулов на турнирах "Большого шлема" с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером - по 20.

Таким образом, в случае победы Джокович может стать единоличным рекордсменом.

Кроме того, Джокович может стать лишь вторым в истории мужского профессионального тенниса, кому удастся взять так называемый календарный "Большой шлем" - выиграть все четыре ТБШ в одном году. Первым был австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

Автор: Антон Дударь