В Винницкой области в аварии разбилась чемпионка Паралимпиады-2020 Марьяна Шевчук. Пассажиры ее автомобиля не выжили.
Авария произошла 9 июня в Хмельницком районе Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
За рулем автомобиля находилась чемпионка Паралимпийских игр в Токио 26-летняя Марьяна Шевчук. По данным полиции, водитель не справилась с управлением и слетела с трассы в кювет и врезалась в дерево.
От полученных травм две пассажирки скончались в больнице. Сестра спортсменки сообщила, что состояние Марьяны Шевчук стабильно тяжелое.
Напомним, Марьяна Шевчук стала чемпионкой Паралимпиады 2020 года в Токио. На чемпионате мира в Тбилиси-2021 по пауэрлифтингу она установила мировой рекорд (133,5 кг), которым подтвердила статус сильнейшей спортсменки в мире в весовой категории до 55 килограммов. В 2019 году она выиграла чемпионат мира в Нурсултане, а за год до того европейское первенство во французском городе Берк.
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