Ирина Геращенко заняла первое место с результатом 1,98 метра.

Сразу две украинские спортсменки финишировали в топ-3 в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в польском Хожуве.

Украинка Ирина Геращенко заняла первое место. Она взяла высоту 1,98 метра, установив рекорд турнира.

Второе место заняла Никола Олислагерс из Австралии, а третьей финишировала Юлия Левченко. Примечательно, что все три спортсменки показали одинаковый результат, но Геращенко выиграла этап по попыткам.

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Также на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве выступила украинка Екатерина Табашник. Она с результатом 1,89 метра заняла седьмое место.

Бриллиантовая лига. Хожув. Прыжки в высоту

Ирина Геращенко (Украина) - 1,98 м

Никола Олислагерс (Австралия) - 1,98

Юлия Левченко (Украина) - 1,98

Стоит отметить, что Геращенко и Левченко удалось выполнить норматив в секторе прыжков в высоту (1,97 м) на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве, что позволило им завоевать лицензии на Олимпиаду-2024.

Добавим, что Украина на Олимпийские игры в женском секторе прыжков в высоту может выставить не больше трех спортсменок.

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